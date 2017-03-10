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  • 10.03, 13:11

Дадина задержали в центре Москвы за отказ предъявить паспорт

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Дадина задержали в центре Москвы за отказ предъявить паспорт

Дадина задержали в центре Москвы за отказ предъявить паспорт

Дадина задержали в центре Москвы за отказ предъявить паспорт
  • Фото: sotavision /youtube.com

    • В правоохранительных органах объяснили, почему полицейские задержали Ильдара Дадина, проводившего пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы.

    Активист был задержан, так как отказался предъявить свой паспорт, после чего был доставлен в отдел.

    При этом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, формально претензий к Дадину нет. Скорее всего, его отпустят после проверки документов.

    В свою очередь супруга Дадина Анастасия Зотова отметила, что ее муж просто забыл паспорт дома. Позднее она привезла документ в отдел полиции.

    Надо сказать, что только в конце февраля Ильдар Дадин освободился из колонии, куда попал за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Изначально его приговорили к 3 годам лишения свободы, однако позднее приговор смягчили, а 22 февраля Верховный суд постановил освободить Дадина.

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