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  • 26.02, 13:02

Оппозиционер Ильдар Дадин освобожден из колонии

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Оппозиционер Ильдар Дадин освобожден из колонии

Оппозиционер Ильдар Дадин освобожден из колонии

Оппозиционер Ильдар Дадин освобожден из колонии

Ильдар Дадин, осужденный за нарушение закона о митингах и оправданный Верховным судом, вышел из колонии в Алтайском крае.

Об освобождении оппозиционного активиста сообщила его жена Анастасия Зотова, передает ТАСС.

Анастасия Зотова: «Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие».

Ильдар Дадин стал первым россиянином, которому вынесли приговор за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Согласно материалам дела, активист участвовал в четырех несогласованных акциях протеста — 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В декабре 2015-го Дадин получил три года лишения свободы, в марте 2016-го приговор смягчили, срок уменьшился до двух с половиной лет.

Недавно Дадин обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на статью, по которой был осужден. По мнению активиста, она не соответствует основному закону страны. Конституционный суд пришел к выводу, что указанная статья законна, но при этом решил пересмотреть дело в отношении Дадина.

22 февраля президиум Верховного суда РФ отменил вынесенный Дадину приговор.

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