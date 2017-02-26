Оппозиционер Ильдар Дадин освобожден из колонии

Ильдар Дадин, осужденный за нарушение закона о митингах и оправданный Верховным судом, вышел из колонии в Алтайском крае.
Об освобождении оппозиционного активиста сообщила его жена Анастасия Зотова, передает ТАСС.
Анастасия Зотова: «Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие».
Ильдар Дадин стал первым россиянином, которому вынесли приговор за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Согласно материалам дела, активист участвовал в четырех несогласованных акциях протеста — 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В декабре 2015-го Дадин получил три года лишения свободы, в марте 2016-го приговор смягчили, срок уменьшился до двух с половиной лет.
отменил вынесенный Дадину приговор.
Анастасия Зотова: «Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие».
Ильдар Дадин стал первым россиянином, которому вынесли приговор за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Согласно материалам дела, активист участвовал в четырех несогласованных акциях протеста — 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В декабре 2015-го Дадин получил три года лишения свободы, в марте 2016-го приговор смягчили, срок уменьшился до двух с половиной лет.
отменил вынесенный Дадину приговор.
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