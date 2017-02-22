Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина из-под стражи

Президиум Верховного суда РФ отменил приговор, вынесенный оппозиционному активисту Ильдару Дадину.
Как сообщает ТАСС, суд постановил прекратить производство по делу Дадина и освободить его из-под стражи.
Из решения суда: «Президиум Верховного суда РФ постановил приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина отменить, производство по уголовному делу прекратить, освободить Дадина из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию».
с жалобой на статью, по которой был осужден. По мнению активиста, она не соответствует основному закону страны. Конституционный суд России пришел к выводу, что указанная статья является законной, при этом он решил пересмотреть дело в отношении Дадина.
Из решения суда: «Президиум Верховного суда РФ постановил приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина отменить, производство по уголовному делу прекратить, освободить Дадина из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию».
с жалобой на статью, по которой был осужден. По мнению активиста, она не соответствует основному закону страны. Конституционный суд России пришел к выводу, что указанная статья является законной, при этом он решил пересмотреть дело в отношении Дадина.
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