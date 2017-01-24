Закон о митингах стал предметом для обсуждения в Конституционном суде

Оппозиционер Ильдар Дадин обратился в Конституционный суд в связи с тем, что, по мнению заявителя, статья 212.1 УК о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, не соответствует основному закону.первый в России осужденный по статье 212 УК «Неоднократное нарушение правил проведения общественного собрания».
По мнению гражданского активиста Ильдара Дадина, который сейчас отбывает трехлетнее заключение, эта норма противоречит Конституции. Ведь она позволяет несоблюдение формальностей, подпадающее под административные санкции, рассматривать как преступление просто потому, что человек не впервые участвует в несогласованной акции.
«100 кошек не образуют тигра», — резюмировали доводы Дадина его юристы. Оппоненты заявителя стали проводить параллели с другими действиями, когда нарушители подвергаются уголовному преследованию из-за рецидивов. Например, повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Статью за него никто не оспаривает. Но представители Ильдара Дадина убеждены, что разница — в степени опасности и предмете посягательства.
Сергей Голубок, представитель заявителя: «Конституционные права граждан — это не то же самое, что и пьяное вождение. Это совершенно четко. У граждан есть право на участие в публичных мероприятиях, предусмотренное Конституцией».
Представители Ильдара Дадина просили дать возможность отбывающему срок активисту лично участвовать в рассмотрении его жалобы. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что отсутствие на заседании не ущемляет права заявителя.
Зато для группы поддержки оппозиционера даже не хватило сидячих мест в зале. Соратников Дадина в здание на Сенатской площади сегодня пускали без ограничений. Свое решение Конституционный суд огласит примерно через месяц.
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