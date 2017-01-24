Чума
Чума 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 20:51
Закон о митингах стал предметом для обсуждения в Конституционном суде. Конституционный суд, митинги и протесты, оппозиция, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Закон о митингах стал предметом для обсуждения в Конституционном суде

комментировать

Закон о митингах стал предметом для обсуждения в Конституционном суде

Закон о митингах стал предметом для обсуждения в Конституционном суде

    Оппозиционер Ильдар Дадин обратился в Конституционный суд в связи с тем, что, по мнению заявителя, статья 212.1 УК о неоднократном нарушении порядка проведения митингов, не соответствует основному закону.

    Сегодня Конституционный суд начал разбираться, могут ли противоправные действия за счет своего количества переходить из административной сферы в уголовную. В высокую инстанцию обратился первый в России осужденный по статье 212 УК «Неоднократное нарушение правил проведения общественного собрания».

    По мнению гражданского активиста Ильдара Дадина, который сейчас отбывает трехлетнее заключение, эта норма противоречит Конституции. Ведь она позволяет несоблюдение формальностей, подпадающее под административные санкции, рассматривать как преступление просто потому, что человек не впервые участвует в несогласованной акции.

    «100 кошек не образуют тигра», — резюмировали доводы Дадина его юристы. Оппоненты заявителя стали проводить параллели с другими действиями, когда нарушители подвергаются уголовному преследованию из-за рецидивов. Например, повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Статью за него никто не оспаривает. Но представители Ильдара Дадина убеждены, что разница — в степени опасности и предмете посягательства.

    Сергей Голубок, представитель заявителя: «Конституционные права граждан — это не то же самое, что и пьяное вождение. Это совершенно четко. У граждан есть право на участие в публичных мероприятиях, предусмотренное Конституцией».

    Представители Ильдара Дадина просили дать возможность отбывающему срок активисту лично участвовать в рассмотрении его жалобы. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что отсутствие на заседании не ущемляет права заявителя.

    Зато для группы поддержки оппозиционера даже не хватило сидячих мест в зале. Соратников Дадина в здание на Сенатской площади сегодня пускали без ограничений. Свое решение Конституционный суд огласит примерно через месяц.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru