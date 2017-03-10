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  • 10.03, 11:39

Полицейские задержали активиста Ильдара Дадина у здания ФСИН в Москве

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Полицейские задержали активиста Ильдара Дадина у здания ФСИН в Москве

Полицейские задержали активиста Ильдара Дадина у здания ФСИН в Москве

Сотрудники полиции задержали активиста Ильдара Дадина, проводившего одиночный пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве.

По информации агентства «Интерфакс», Дадин вместе с оппозиционером Львом Пономарёвым проводили пикет с призывом отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Агентство уточняет, что Дадин был задержан после того, как потребовал у стражей порядка, попросивших его предъявить документы, зачитать его права. Правоохранители сопроводили активиста в полицейский автомобиль с маркировками ОВД по столичному району Якиманка. После автомобиль с находящимся в нем Дадиным уехал с места событий. После задержания Дадина пикет проводит один Пономарёв.

Напомним, что совсем недавно Ильдар Дадин был освобожден из колонии, куда он попал после приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов. 22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину.

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