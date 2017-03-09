Яровая рассказала о технологиях «групп смерти»

Волна подростковых самоубийств, захлестнувших Россию в последние месяцы, вынудила депутатов срочно менять закон.
В новом законопроекте за доведение до самоубийства несовершеннолетних — до 8 лет лишения свободы, за склонение подростков к суицидам — до 6 лет тюрьмы. Так же предусматривается наказание за организацию разного рода «игр», связанных с угрозой жизни. По совокупности наказание может достигать до 12 лет лишения свободы.
В интервью НТВ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что до сих пор закон позволял организаторам преступных групп в сети оставаться безнаказанными.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Это новые преступления, которым пока еще не дана надлежащая правовая уголовная оценка в российском законодательстве. Поэтому те, кто совершает эти преступления, поверьте, они совершенно точно знают, что они не будут преследоваться по закону. Что их не настигнет ответственность вообще. Это новая форма бесконтактного дистанционного управления мотивацией сознанием ребенка, это фактически дистанционное убийство».
В последние годы, как говорят и депутаты, и специалисты, принципиально изменилась форма побуждения подростка к самоубийству.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Если раньше доведение до самоубийства, это были угрозы, унижение, доведение человека до состояния отчаяния , безысходности, страха. Как правило, эти люди были лично знакомы. Сейчас это совершенно другая форма — это обман, это мистические вещи очень многие привносимые во взаимодействие с ребенком, когда он не способен критически оценить, что есть правда, что есть вымысел. Речь идет об организованной преступной деятельности, речь идет о том, что она организована и осуществляется профессиональными людьми».
Многочисленные журналистские расследования доказывают: так называемые группы смерти в интернете — это уже извращенный бизнес. Большая часть первых сообщений генерируется роботами, но затем в игру вступают живые люди. Неизвестные организаторы заключают договоры: за каждого убитого ребенка гонорар — от 19 тысяч рублей, за талантливого ребенка платят больше.
Пока на счету полиции лишь один предполагаемый организатор «группы смерти» — Филипп Будейкин, арестованный не так давно по делу о подстрекательстве подростков к самоубийству. Теперь же, после принятия нового пакета законов, есть надежда, что правоохранительные органы будут не только блокировать подобные сайты, но и выявлять тех, кто за ними стоит, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
В интервью НТВ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что до сих пор закон позволял организаторам преступных групп в сети оставаться безнаказанными.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Это новые преступления, которым пока еще не дана надлежащая правовая уголовная оценка в российском законодательстве. Поэтому те, кто совершает эти преступления, поверьте, они совершенно точно знают, что они не будут преследоваться по закону. Что их не настигнет ответственность вообще. Это новая форма бесконтактного дистанционного управления мотивацией сознанием ребенка, это фактически дистанционное убийство».
В последние годы, как говорят и депутаты, и специалисты, принципиально изменилась форма побуждения подростка к самоубийству.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Если раньше доведение до самоубийства, это были угрозы, унижение, доведение человека до состояния отчаяния , безысходности, страха. Как правило, эти люди были лично знакомы. Сейчас это совершенно другая форма — это обман, это мистические вещи очень многие привносимые во взаимодействие с ребенком, когда он не способен критически оценить, что есть правда, что есть вымысел. Речь идет об организованной преступной деятельности, речь идет о том, что она организована и осуществляется профессиональными людьми».
Многочисленные журналистские расследования доказывают: так называемые группы смерти в интернете — это уже извращенный бизнес. Большая часть первых сообщений генерируется роботами, но затем в игру вступают живые люди. Неизвестные организаторы заключают договоры: за каждого убитого ребенка гонорар — от 19 тысяч рублей, за талантливого ребенка платят больше.
Пока на счету полиции лишь один предполагаемый организатор «группы смерти» — Филипп Будейкин, арестованный не так давно по делу о подстрекательстве подростков к самоубийству. Теперь же, после принятия нового пакета законов, есть надежда, что правоохранительные органы будут не только блокировать подобные сайты, но и выявлять тех, кто за ними стоит, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
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