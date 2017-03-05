«Группы смерти» доводят детей до самоубийства за деньги

И недели не проходит, чтобы не было новости о том, что ребенок совершил самоубийство. Кто в Интернете толкает детей на суицид? И какие мотивы у этих людей?
Среда, 1 марта, из окна 8-го этажа в Челябинске выбросился подросток. Уже на следующий день в этом же городе с балкона 8-го этажа выпал еще один 13-летний мальчик. Ребенок упал в сугроб, благодаря этому остался жив. Иркутская область, город Усть-Илимск. С балкона 12-го этажа выбросились сразу две 16-летние школьницы. Девочек спасти не удалось.
«Синий кит» — так называется игра в социальных сетях, в которой дети выполняют задания неизвестных администраторов. Уже через 50 дней таких игр дети уходят из жизни. Кто толкает детей на суицид? И какие мотивы у этих людей? Вот главные вопросы, ответы на которые смогут спасти чьи-то жизни.
Глупая литература, депрессивная музыка, картинки китов и подъем глубокой ночью. Ровно в 4:20 подросток должен быть готов к выполнению новых заданий. Сначала безобидных, затем опасных. Пробежать перед машиной, подняться на крышу, порезать руки или убить себя. На этом этапе выйти из игры уже практически невозможно. Ребенку угрожают расправой над родными.
Ежедневно в соцсети «ВКонтакте» появляется до 3 тыс. суицидальных постов. 90% из них опубликованы роботами. Чтобы тема детских смертей оставалась в информационном пространстве, требуются большие деньги. На такую сетевую работу заказчики тратят до миллиона рублей.
После череды арестов, неизвестные стали вербовать не только потенциальных жертв, но и новых администраторов. Им предлагают заключить договор. За каждого погибшего ребенка — гонорар. От 19 тысяч рублей.
Подробнее о том, кто доводит детей до самоубийства, — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Стеняхина.
«Синий кит» — так называется игра в социальных сетях, в которой дети выполняют задания неизвестных администраторов. Уже через 50 дней таких игр дети уходят из жизни. Кто толкает детей на суицид? И какие мотивы у этих людей? Вот главные вопросы, ответы на которые смогут спасти чьи-то жизни.
Глупая литература, депрессивная музыка, картинки китов и подъем глубокой ночью. Ровно в 4:20 подросток должен быть готов к выполнению новых заданий. Сначала безобидных, затем опасных. Пробежать перед машиной, подняться на крышу, порезать руки или убить себя. На этом этапе выйти из игры уже практически невозможно. Ребенку угрожают расправой над родными.
Ежедневно в соцсети «ВКонтакте» появляется до 3 тыс. суицидальных постов. 90% из них опубликованы роботами. Чтобы тема детских смертей оставалась в информационном пространстве, требуются большие деньги. На такую сетевую работу заказчики тратят до миллиона рублей.
После череды арестов, неизвестные стали вербовать не только потенциальных жертв, но и новых администраторов. Им предлагают заключить договор. За каждого погибшего ребенка — гонорар. От 19 тысяч рублей.
Подробнее о том, кто доводит детей до самоубийства, — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Стеняхина.
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