В Госдуме пригрозили организаторам «групп смерти» 12-летними сроками

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суицидам.
Депутат Ирина Яровая, которая стала автором инициативы, сообщила, что законопроектом вводится уголовная ответственность за склонение (уговорами, подкупом или обманом) несовершеннолетних к суициду, содействие подросткам в совершении самоубийства (например, предоставление орудий или средств совершения суицида), а также организацию «групп смерти» или таких игр, как «Беги или умри». Также преступлением предлагается считать вовлечение подростков в «смертельно опасную деятельность», например, зацепинг.
Яровая отметила, что в УК впишут новый вид преступления — «Склонение к совершению самоубийства» (путем уговоров, подкупа, обмана) с максимальным сроком заключения до 6 лет. Кроме того, в действующую норму «Доведение до самоубийства» (она предполагает, что человек был доведен до суицида через угрозы и запугивания) предлагается вписать новые квалифицирующие признаки и ввести «повышенную ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда это (доведение до самоубийства) касается группы лиц» — до 8 лет лишения свободы. Внесен законопроект будет уже сегодня, сообщает ТАСС.
Ирина Яровая, депутат Госдумы: «Даже первичная оценка ситуации свидетельствует о том, что речь идет об организованной преступной деятельности, о том, что она организована и осуществляется высокопрофессиональными людьми. Мы сегодня имеем дело с новым искусным, чудовищно опасным видом преступления, которое имеет высочайшую латентность».
При этом Яровая подчеркнула, что тем, кто доводит детей до самоубийства, по совокупности может грозить до 12 лет заключения, передает «Интерфакс».
Ирина Яровая, депутат Госдумы: «Сразу для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить стоит ли продолжать эту опасную игру».
Организаторы так называемых групп смерти в соцсетях доводят детей до самоубийства с помощью психологических манипуляций. Их жертвами уже стали десятки подростков по всей России, новости о новых трагедиях появляются едва ли не каждую неделю. Остановить волну самоубийств не получилось и после череды арестов организаторов «групп смерти».
Яровая отметила, что в УК впишут новый вид преступления — «Склонение к совершению самоубийства» (путем уговоров, подкупа, обмана) с максимальным сроком заключения до 6 лет. Кроме того, в действующую норму «Доведение до самоубийства» (она предполагает, что человек был доведен до суицида через угрозы и запугивания) предлагается вписать новые квалифицирующие признаки и ввести «повышенную ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда это (доведение до самоубийства) касается группы лиц» — до 8 лет лишения свободы. Внесен законопроект будет уже сегодня, сообщает ТАСС.
Ирина Яровая, депутат Госдумы: «Даже первичная оценка ситуации свидетельствует о том, что речь идет об организованной преступной деятельности, о том, что она организована и осуществляется высокопрофессиональными людьми. Мы сегодня имеем дело с новым искусным, чудовищно опасным видом преступления, которое имеет высочайшую латентность».
При этом Яровая подчеркнула, что тем, кто доводит детей до самоубийства, по совокупности может грозить до 12 лет заключения, передает «Интерфакс».
Ирина Яровая, депутат Госдумы: «Сразу для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить стоит ли продолжать эту опасную игру».
Организаторы так называемых групп смерти в соцсетях доводят детей до самоубийства с помощью психологических манипуляций. Их жертвами уже стали десятки подростков по всей России, новости о новых трагедиях появляются едва ли не каждую неделю. Остановить волну самоубийств не получилось и после череды арестов организаторов «групп смерти».
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