Американский разведчик заявил, что выборы в США «взломало» ЦРУ

Сегодня получила продолжение громкая история со взломом сервера Национального комитета Демократической партии США во время недавних президентских выборов.
Американские спецслужбы практически с самого начала обвинили российских хакеров во вмешательстве в президентские выборы в США. При этом доказательств никто так и не предъявил. А теперь в эфире Fox News бывший сотрудник военной разведки США Тони Шаффер сделал сенсационное заявление. Оказывается, во взломе виноваты не русские, а свои, американцы. Более того, в этом замешано ЦРУ.
Тони Шаффер, бывший сотрудник военной разведки США: «Так называемая российская программа, которую мы использовали для взлома Национального комитета Демократической партии США. Мы сделали это. Не я лично, но наши ребята. Бывшие сотрудники АНБ, офицеры в отставке использовали эту программу, чтобы взломать компьютеры и похитить информацию. Демократы не хотят говорить об этом, потому что это не вписывается в их планы».
Шон Хэннити, ведущий Fox News: «Вы говорите об этом, как будто так оно и есть. У вас есть доказательства? Что в этом замешаны демократы или бывшие сотрудники наших спецслужб, которые просто подставили русских?»
Тони Шаффер: «Так и есть. У меня нет доказательств, но все говорит о том, что это были не русские, а специальная программа, которая бросает на них тень».
Сегодня же некоторые западные издания с подачи NBC News растиражировали новость о том, будто бы именно российские хакеры могли стать виновниками последней утечки секретных материалов из штаб-квартиры ЦРУ, которую выложил сайт WikiLeaks. При этом журналисты ссылаются на некие источники в спецслужбах США.
Еще есть версия, что файлы из Лэнгли могли похитить те, кто работает на ЦРУ по контракту, либо сами сотрудники ведомства. ФБР уже определило список из сотен человек, которых планируют допросить. Тем временем, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня провел онлайн-конференцию и предложил производителям электронных гаджетов исправить уязвимости устройств, чтобы их не могли взломать хакеры из ЦРУ.
Тони Шаффер, бывший сотрудник военной разведки США: «Так называемая российская программа, которую мы использовали для взлома Национального комитета Демократической партии США. Мы сделали это. Не я лично, но наши ребята. Бывшие сотрудники АНБ, офицеры в отставке использовали эту программу, чтобы взломать компьютеры и похитить информацию. Демократы не хотят говорить об этом, потому что это не вписывается в их планы».
Шон Хэннити, ведущий Fox News: «Вы говорите об этом, как будто так оно и есть. У вас есть доказательства? Что в этом замешаны демократы или бывшие сотрудники наших спецслужб, которые просто подставили русских?»
Тони Шаффер: «Так и есть. У меня нет доказательств, но все говорит о том, что это были не русские, а специальная программа, которая бросает на них тень».
Сегодня же некоторые западные издания с подачи NBC News растиражировали новость о том, будто бы именно российские хакеры могли стать виновниками последней утечки секретных материалов из штаб-квартиры ЦРУ, которую выложил сайт WikiLeaks. При этом журналисты ссылаются на некие источники в спецслужбах США.
Еще есть версия, что файлы из Лэнгли могли похитить те, кто работает на ЦРУ по контракту, либо сами сотрудники ведомства. ФБР уже определило список из сотен человек, которых планируют допросить. Тем временем, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня провел онлайн-конференцию и предложил производителям электронных гаджетов исправить уязвимости устройств, чтобы их не могли взломать хакеры из ЦРУ.
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