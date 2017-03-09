В Кремле изучат материалы WikiLeaks о прослушках Путина

Для Москвы не секрет, что США активно прослушивают российских официальных лиц, подчеркнул
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль намерен внимательно изучить материалы, опубликованные WikiLeaks, в которых сообщается, что разведывательные службы США активно прослушивают российских официальных лиц.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные, конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться».
Песков отметил, что «в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц — и нашего посла (Сергея) Кисляка и так далее».
опубликовал документы, из которых следует, что ЦРУ США использует для прослушивания президента РФ Владимира Путина пять специальных серверов под названием PocketPutin. Также выяснилось, что американские спецслужбы применяет вирусы для взлома различных гаджетов на операционных Samsung системах iOS, Android и Windows и «умных устройств», например, телевизоров Samsung.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные, конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться».
Песков отметил, что «в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц — и нашего посла (Сергея) Кисляка и так далее».
опубликовал документы, из которых следует, что ЦРУ США использует для прослушивания президента РФ Владимира Путина пять специальных серверов под названием PocketPutin. Также выяснилось, что американские спецслужбы применяет вирусы для взлома различных гаджетов на операционных Samsung системах iOS, Android и Windows и «умных устройств», например, телевизоров Samsung.
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