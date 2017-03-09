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  • 09.03, 14:26

«Максимально обширная повестка»: Путин и Эрдоган в Москве обсудят Сирию и мегапроекты

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«Максимально обширная повестка»: Путин и Эрдоган в Москве обсудят Сирию и мегапроекты

«Максимально обширная повестка»: Путин и Эрдоган в Москве обсудят Сирию и мегапроекты

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эродаган обсудят множество вопросов на переговорах в Москве.

По словам пресс-секретаря президента РФ, лидеры России и Турции будут обсуждать вопросы, связанные с сирийским урегулированием, и ход расследования убийства посла Андрея Карлова в Анкаре.

Кроме того, будет обсуждаться реализация «мегапроектов». Среди них Песков назвал строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую». Также Путин и Эродаган «сверят часы» по всем форматам двустороннего взаимодействия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Повестка максимально обширная: будет заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, в котором примет участие практически весь кабинет министров с обеих сторон, что и обусловливает формирование повестки дня».

Кроме того, Песков сообщил, что Путин обсудит с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху вопросы безопасности и сирийского урегулирования, передает «Интерфакс».

Напомним, Эрдоган по приглашению Владимира Путина посетит Россию 10 марта. А 9 марта в Москву на переговоры прибудет Биньямин Нетаньяху. Как сообщил ранее Песков, организовывать трехстороннюю встречу не планируется.

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