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  • 06.03, 12:08

СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

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СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
  • Фото: hurriyet.com.tr

    • Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

    Газета со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях в Анкаре.

    Ранее было установлено, что Алтынташа связывали романтические отношения с россиянкой, которая некоторое время провела в Анкаре.

    Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

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