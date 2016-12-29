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  • 29.12, 20:03

СМИ: у убийцы посла Карлова был роман с россиянкой

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СМИ: у убийцы посла Карлова был роман с россиянкой

СМИ: у убийцы посла Карлова был роман с россиянкой

СМИ: у убийцы посла Карлова был роман с россиянкой
  • Фото Associated Press © 2016, Burhan Ozbilici

    • Сыщики выявили связь Мевлюта Алтынташа, застрелившего посла РФ в Турции Андрея Карлова, с гражданкой России.

    Установлено, что Алтынташа связывали романтические отношения с россиянкой, которая некоторое время провела в Анкаре.

    Сейчас женщина живет в Москве. Столичные следователи уже допросили ее, женщина подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, бывшая возлюбленная Алтынташа покинула Анкару до покушения на Карлова.

    Напомним, 62-летний Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Российском послу в спину выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. После нападения он был ликвидирован спецназом.

    Сейчас турецкие и российские правоохранители ведут расследование теракта. Как заявили в МВД Турции, убийца действовал не один. При этом поступали сообщения о том, что у Алтынташа нашли записи исламистского и джихадистского толка, а также книги об «Аль-Каиде» и джихаде.

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