СМИ: у убийцы посла Карлова был роман с россиянкой

Сыщики выявили связь Мевлюта Алтынташа, застрелившего посла РФ в Турции Андрея Карлова, с гражданкой России.
Сейчас женщина живет в Москве. Столичные следователи уже допросили ее, женщина подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, бывшая возлюбленная Алтынташа покинула Анкару до покушения на Карлова.
в спину выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. После нападения он был ликвидирован спецназом.
Сейчас турецкие и российские правоохранители ведут расследование теракта. Как заявили в МВД Турции, убийца действовал не один. При этом поступали сообщения о том, что у Алтынташа нашли записи исламистского и джихадистского толка, а также книги об «Аль-Каиде» и джихаде.
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