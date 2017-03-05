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  • 05.03, 13:23

Нетаньяху решил в Москве обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

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Нетаньяху решил в Москве обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Нетаньяху решил в Москве обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что на следующей неделе посетит Москву и проведет переговоры с Владимиром Путиным.

По словам израильского премьера, в четверг, 9 марта, он намерен обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии и пути урегулирования конфликта в этой стране.

В частности, Нетаньяху собирается выразить решительное несогласие с попытками Ирана закрепиться в Сирии. На заседании правительства премьер Израиля отметил, что надеется «достичь определенного взаимопонимания» по этому вопросу, передает РИА Новости.

Информацию о встрече Путина с Нетаньяху подтвердил Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что организовывать трехстороннюю встречу с участием Реджепа Тайипа Эрдогана, визит которого в Москву также запланирован на эти даты, не планируется, сообщает «Интерфакс».

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