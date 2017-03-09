Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери

Супруг актрисы Скарлетт Йоханссон, французский журналист Ромен Дориак, призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради ребенка.
Ромен Дориак: «Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы — родители милой дочери, которую будем продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители».
Ранее актриса подала документы на развод, назвав свой брак «безнадежно разрушенным». Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью, отмечает РИА Новости.
Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году. По словам звезды Голливуда, расстались супруги еще летом прошлого года.
Ранее актриса подала документы на развод, назвав свой брак «безнадежно разрушенным». Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью, отмечает РИА Новости.
Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году. По словам звезды Голливуда, расстались супруги еще летом прошлого года.
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