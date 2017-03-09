#ТЫСУПЕР!
Столыпин… Невыученные уроки
Прямой эфир доступен только по ТВ до 05:13
Столыпин… Невыученные уроки 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 03:49
Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери. Голливуд, браки и разводы, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, Mike Blake
Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери

Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери

Муж Скарлетт Йоханссон надеется сохранить брак ради дочери
  • Фото Reuters © 2017, Mike Blake

    • Супруг актрисы Скарлетт Йоханссон, французский журналист Ромен Дориак, призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради ребенка.

    Ромен Дориак: «Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы — родители милой дочери, которую будем продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители».

    Ранее актриса подала документы на развод, назвав свой брак «безнадежно разрушенным». Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью, отмечает РИА Новости.

    Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году. По словам звезды Голливуда, расстались супруги еще летом прошлого года.

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru