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  • 08.03, 20:14
СМИ сообщили причину развода Скарлетт Йоханссон. Голливуд, браки и разводы, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ сообщили причину развода Скарлетт Йоханссон

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СМИ сообщили причину развода Скарлетт Йоханссон

СМИ сообщили причину развода Скарлетт Йоханссон

СМИ сообщили причину развода Скарлетт Йоханссон

    Сегодня стало известно о несчастливом финале еще одной голливудской истории любви: по данным газеты New York Post, Скарлетт Йоханссон подала на развод с французским журналистом Роменом Дориаком.

    В бумагах, отправленных в Верховный суд Манхэттена, актриса указала, что ее брак разрушен, и ситуация безнадежна.

    Слухи о том, что в звездном семействе наступил кризис, ходили несколько месяцев, хотя пара продолжала выходить в свет и всячески изображать благополучие. Как оказалось, супруги расстались еще летом. На женский марш против Дональда Трампа в январе Скарлетт Йоханссон пришла уже без обручального кольца, а на недавнюю оскаровскую церемонию и без кольца, и без мужа.

    Бракоразводный процесс обещает быть громким: супруги сражаются за опекунство над двухлетней дочерью Роуз Дороти. Дориак хочет увезти девочку во Францию. По его словам, Йоханссон много путешествует и не может уделять ребенку должного внимания. Именно жизнь на две страны и постоянные разъезды Скарлетт, как пишут СМИ, и стали главной причиной развода. Сама актриса недавно призналась друзьям, что с мужем у нее не осталось ничего общего.

    С главным редактором парижского журнала об искусстве, так не похожим на окружавших ее американских знаменитостей, Йоханссон познакомилась осенью 2012 года. Уже через два года у них родилась дочь, а еще через месяц они втайне ото всех сыграли свадьбу в Монтане. Скарлетт переехала в Париж и во всех интервью с восхищением называла мужа любовью всей своей жизни. А в недавних интервью от восторженности не осталось и следа.

    Подробности — в видеоматериале.

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