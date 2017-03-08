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  • 08.03, 11:08

Актриса Скарлетт Йоханссон разводится со вторым мужем

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Актриса Скарлетт Йоханссон разводится со вторым мужем

Актриса Скарлетт Йоханссон разводится со вторым мужем

Актриса Скарлетт Йоханссон разводится со вторым мужем
  • Фото Associated Press © 2017, Chris Pizzello

    • Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, актриса накануне подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак «безнадежно разрушен». Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

    Нарольд Мэйерсон, адвокат: «Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс».

    По данным СМИ, Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак поженились в 2014 году, вскоре после рождения дочери. Два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком.

    В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes — фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

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