Актриса Скарлетт Йоханссон разводится со вторым мужем

Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком.
Как передает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, актриса накануне подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак «безнадежно разрушен». Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.
Нарольд Мэйерсон, адвокат: «Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс».
По данным СМИ, Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак поженились в 2014 году, вскоре после рождения дочери. Два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком.
В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes — фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.
Нарольд Мэйерсон, адвокат: «Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс».
По данным СМИ, Йоханссон и французский журналист Ромен Дориак поженились в 2014 году, вскоре после рождения дочери. Два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком.
В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes — фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.
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