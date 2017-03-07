#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 18:28
Петербургской оппозиции отказали в марше на тему Исаакия и РНБ. РПЦ, Санкт-Петербург, библиотеки и книгоиздание, оппозиция, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургской оппозиции отказали в марше на тему Исаакия и РНБ

комментировать

Петербургской оппозиции отказали в марше на тему Исаакия и РНБ

Петербургской оппозиции отказали в марше на тему Исаакия и РНБ

    Группе активистов не удалось согласовать «Марш в защиту Петербурга», который планировали провести 19 марта на Марсовом поле. Теперь оппозиционные депутаты намерены переговорить об этом с губернатором.

    Писатель Даниил Гранин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить существующий статус Исаакиевского собора. «Я считаю, что Исаакиевский собор нуждается в сохранении того статуса-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя», — говорится в письме.

    Между тем сегодня же стало известно, что петербуржцам отказали в проведении протестного митинга на тему передачи Исаакия РПЦ. В Смольном заявили, что место занято под экологическую акцию.

    Планировалось, что 19 марта несколько тысяч петербуржцев выйдут на Марсово поле в который раз высказать свою позицию и по Исаакиевскому собору, и о спорном слиянии библиотек, а также по градостроительным проблемам Петербурга.

    Максим Резник    , депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы со своей стороны документально зафиксировали наш приход с заявкой ровно в 9:00. Раньше нас было просто невозможно подать заявку в Смольный».

    Как оказалось, правозащитников опередили. В полдень 19 марта на Марсовом поле будут собираться представители подростково-молодежных клубов Центрального района и планируют обсуждать экологические проблемы. Заявка была утверждена на районном уровне. Согласования с городским комитетом по законности она не требует.

    Организаторам «марша в защиту Петербурга» мероприятие разрешили, только вот место проведения предложили в Удельном парке. Официально причиной отказа согласовать митинг в центре города послужил факт того, что заявка на проведение экологического митинга подростков была подана раньше, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.

    Иван Краснов, советник председателя комитета по законности и правопорядку: «Удельный парк является одним из традиционных дублеров на такие мероприятия. Нельзя сказать, что это глухое, малодоступное место. Там живут такие же петербуржцы, как и мы с вами».

    Депутаты оппозиционных фракций городского парламента считают подобный ход лукавством. Они специально делали всё заранее и даже заявили, что на интернет-сайте Центрального района никаких мероприятий на 19 марта не планировалось. Но как только стало известно о марше оппозиции, якобы мгновенно возникло альтернативное мероприятие.

    Теперь у организаторов «марша в защиту Петербурга» осталась последняя возможность добиться того, чтобы акция прошла именно 19 марта и именно на Марсовом поле. Шестеро депутатов ЗакСа написали обращение на имя Георгия Полтавченко. Они встретятся с губернатором и постараются убедить его в том, что Удельный парк вряд ли подобающее место для такого статусного мероприятия.

    Новости по теме

    Передача Исаакиевского собора РПЦ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru