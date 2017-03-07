Петербургской оппозиции отказали в марше на тему Исаакия и РНБ

Группе активистов не удалось согласовать «Марш в защиту Петербурга», который планировали провести 19 марта на Марсовом поле. Теперь оппозиционные депутаты намерены переговорить об этом с губернатором.
Писатель Даниил Гранин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить существующий статус Исаакиевского собора. «Я считаю, что Исаакиевский собор нуждается в сохранении того статуса-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя», — говорится в письме.
Между тем сегодня же стало известно, что петербуржцам отказали в проведении протестного митинга на тему передачи Исаакия РПЦ. В Смольном заявили, что место занято под экологическую акцию.
Планировалось, что 19 марта несколько тысяч петербуржцев выйдут на Марсово поле в который раз высказать свою позицию и по Исаакиевскому собору, и о спорном слиянии библиотек, а также по градостроительным проблемам Петербурга.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы со своей стороны документально зафиксировали наш приход с заявкой ровно в 9:00. Раньше нас было просто невозможно подать заявку в Смольный».
Как оказалось, правозащитников опередили. В полдень 19 марта на Марсовом поле будут собираться представители подростково-молодежных клубов Центрального района и планируют обсуждать экологические проблемы. Заявка была утверждена на районном уровне. Согласования с городским комитетом по законности она не требует.
Организаторам «марша в защиту Петербурга» мероприятие разрешили, только вот место проведения предложили в Удельном парке. Официально причиной отказа согласовать митинг в центре города послужил факт того, что заявка на проведение экологического митинга подростков была подана раньше, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Иван Краснов, советник председателя комитета по законности и правопорядку: «Удельный парк является одним из традиционных дублеров на такие мероприятия. Нельзя сказать, что это глухое, малодоступное место. Там живут такие же петербуржцы, как и мы с вами».
Депутаты оппозиционных фракций городского парламента считают подобный ход лукавством. Они специально делали всё заранее и даже заявили, что на интернет-сайте Центрального района никаких мероприятий на 19 марта не планировалось. Но как только стало известно о марше оппозиции, якобы мгновенно возникло альтернативное мероприятие.
Теперь у организаторов «марша в защиту Петербурга» осталась последняя возможность добиться того, чтобы акция прошла именно 19 марта и именно на Марсовом поле. Шестеро депутатов ЗакСа написали обращение на имя Георгия Полтавченко. Они встретятся с губернатором и постараются убедить его в том, что Удельный парк вряд ли подобающее место для такого статусного мероприятия.
Между тем сегодня же стало известно, что петербуржцам отказали в проведении протестного митинга на тему передачи Исаакия РПЦ. В Смольном заявили, что место занято под экологическую акцию.
Планировалось, что 19 марта несколько тысяч петербуржцев выйдут на Марсово поле в который раз высказать свою позицию и по Исаакиевскому собору, и о спорном слиянии библиотек, а также по градостроительным проблемам Петербурга.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы со своей стороны документально зафиксировали наш приход с заявкой ровно в 9:00. Раньше нас было просто невозможно подать заявку в Смольный».
Как оказалось, правозащитников опередили. В полдень 19 марта на Марсовом поле будут собираться представители подростково-молодежных клубов Центрального района и планируют обсуждать экологические проблемы. Заявка была утверждена на районном уровне. Согласования с городским комитетом по законности она не требует.
Организаторам «марша в защиту Петербурга» мероприятие разрешили, только вот место проведения предложили в Удельном парке. Официально причиной отказа согласовать митинг в центре города послужил факт того, что заявка на проведение экологического митинга подростков была подана раньше, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Иван Краснов, советник председателя комитета по законности и правопорядку: «Удельный парк является одним из традиционных дублеров на такие мероприятия. Нельзя сказать, что это глухое, малодоступное место. Там живут такие же петербуржцы, как и мы с вами».
Депутаты оппозиционных фракций городского парламента считают подобный ход лукавством. Они специально делали всё заранее и даже заявили, что на интернет-сайте Центрального района никаких мероприятий на 19 марта не планировалось. Но как только стало известно о марше оппозиции, якобы мгновенно возникло альтернативное мероприятие.
Теперь у организаторов «марша в защиту Петербурга» осталась последняя возможность добиться того, чтобы акция прошла именно 19 марта и именно на Марсовом поле. Шестеро депутатов ЗакСа написали обращение на имя Георгия Полтавченко. Они встретятся с губернатором и постараются убедить его в том, что Удельный парк вряд ли подобающее место для такого статусного мероприятия.
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