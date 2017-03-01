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  • 01.03, 19:54
Директор РНБ назвал три варианта объединения двух главных библиотек страны. Санкт-Петербург, библиотеки и книгоиздание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Директор РНБ назвал три варианта объединения двух главных библиотек страны

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Директор РНБ назвал три варианта объединения двух главных библиотек страны

Директор РНБ назвал три варианта объединения двух главных библиотек страны

    Александр Вислый разъяснил возможную схему существования Публичных библиотек Москвы и Петербурга.

    Директор РНБ Александр Вислый заявил, что уволенного библиографа Татьяну Шумилову могут восстановить на работе. Правда, не стал уточнять, от чего зависит это решение. Он также в очередной раз заметил, что объединение с Российской государственной библиотекой необходимо.

    Прежде всего, это нужно для создания единого электронного каталога. Впрочем, речь не обязательно идет о слиянии двух организаций в одно юридическое лицо.

    Александр Вислый, генеральный директор Российской национальной библиотеки: «Первый вариант. Существуют два разных юридических лица. Как сейчас и есть. Но при этом есть новая система договоров и изменение устава библиотек. Второй вариант — это слияние двух библиотек в одно юридическое лицо. Третий вариант — когда появляется третье юрлицо, которое управляет этим процессом».

    Между тем накануне в Петербурге прошла встреча противников объединения. Библиографы РНБ и профессора Европейского университета прочитали лекцию об уникальности Публичной библиотеки и обсудили возможные перемены.

    Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге: «Если объединить электронные каталоги РГБ и РНБ, то возникает вопрос, зачем. Читатель может зайти как в один каталог, так и в другой, находясь в любой точке России и мира».

    Напомним: министр культуры Владимир Мединский в конце февраля заявил, что речь идет не о слиянии двух библиотек Москвы и Петербурга, а лишь об оптимизации их работы.

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