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  • 03.03, 15:52

Петербургский суд принял иск от противников передачи Исаакия РПЦ

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Петербургский суд принял иск от противников передачи Исаакия РПЦ

Петербургский суд принял иск от противников передачи Исаакия РПЦ

Впервые исковое заявление от оппозиционных активистов согласился рассматривать суд.

Противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ подали новый иск в отношении комитета имущественных отношений Петербурга. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

Как передает РИА Новости, регистрация соответствующего административного искового заявления состоялась в Смольнинском районном суде 1 марта. Дело будет рассматривать судья Татьяна Матусяк.

Отметим, что нынешний иск является первым принятым в суде. Ранее аналогичный иск к КИО отказался рассматривать Василеостровский районный суд.

Аргументы у противников храма-памятника прежние. По мнению Вишневского, передача Исаакия незаконна, поскольку нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям. Кроме того, по утверждению активистов, распоряжение комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора издано на основании несуществующего обращения от РПЦ.

Напомним: передача храма-музея Русской православной церкви вызвало широкий общественный резонанс. Сторонники и противники этого решения Смольного проводили всевозможные акции, в том числе крестные ходы и флешмобы. А 28 февраля в горизбирком поступила заявка на проведение референдума о судьбе Исаакия.

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