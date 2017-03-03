Петербургский суд принял иск от противников передачи Исаакия РПЦ

Впервые исковое заявление от оппозиционных активистов согласился рассматривать суд.
Противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ подали новый иск в отношении комитета имущественных отношений Петербурга. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.
Как передает РИА Новости, регистрация соответствующего административного искового заявления состоялась в Смольнинском районном суде 1 марта. Дело будет рассматривать судья Татьяна Матусяк.
Отметим, что нынешний иск является первым принятым в суде. Ранее аналогичный иск к КИО отказался рассматривать Василеостровский районный суд.
Аргументы у противников храма-памятника прежние. По мнению Вишневского, передача Исаакия незаконна, поскольку нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям. Кроме того, по утверждению активистов, распоряжение комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора издано на основании несуществующего обращения от РПЦ.
Напомним: передача храма-музея Русской православной церкви вызвало широкий общественный резонанс. Сторонники и противники этого решения Смольного проводили всевозможные акции, в том числе крестные ходы и флешмобы. А 28 февраля в горизбирком поступила заявка на проведение референдума о судьбе Исаакия.
Как передает РИА Новости, регистрация соответствующего административного искового заявления состоялась в Смольнинском районном суде 1 марта. Дело будет рассматривать судья Татьяна Матусяк.
Отметим, что нынешний иск является первым принятым в суде. Ранее аналогичный иск к КИО отказался рассматривать Василеостровский районный суд.
Аргументы у противников храма-памятника прежние. По мнению Вишневского, передача Исаакия незаконна, поскольку нарушает права граждан на доступ к культурным ценностям. Кроме того, по утверждению активистов, распоряжение комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора издано на основании несуществующего обращения от РПЦ.
Напомним: передача храма-музея Русской православной церкви вызвало широкий общественный резонанс. Сторонники и противники этого решения Смольного проводили всевозможные акции, в том числе крестные ходы и флешмобы. А 28 февраля в горизбирком поступила заявка на проведение референдума о судьбе Исаакия.
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