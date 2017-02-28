В избирком Петербурга поданы документы о референдуме по Исаакию

Вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви могут вынести на всенародное голосование.

Сегодня Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла заявку на проведение референдума. Если волеизъявление состоится, петербуржцам предстоит ответить всего на один вопрос: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор остался музеем, но при этом в нем была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.



Заодно активисты предлагают высказаться о судьбе Спаса на крови и Петропавловского собора. Эти памятники находятся в региональной собственности. Но в случае, если РПЦ подаст заявку, они также могут быть переданы в управление церкви.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я считаю, что передача Исаакиевского собора РПЦ по действующему законодательству незаконна. Но если у противоположной стороны есть основание думать, что она законна, то в любом случае необходимо по этому поводу посоветоваться с народом».



После того, как документы рассмотрит городская избирательная комиссия, решение о проведении референдума будет принимать Законодательное собрание.



В инициативную группу, которая сегодня подала документы о референдуме, вошли 22 человека. Среди них шесть парламентариев и представители общественных организаций.