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  • 28.02, 19:37
В избирком Петербурга поданы документы о референдуме по Исаакию. РПЦ, Санкт-Петербург, памятники, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В избирком Петербурга поданы документы о референдуме по Исаакию

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В избирком Петербурга поданы документы о референдуме по Исаакию

В избирком Петербурга поданы документы о референдуме по Исаакию

    Вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви могут вынести на всенародное голосование.

    Сегодня Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла заявку на проведение референдума. Если волеизъявление состоится, петербуржцам предстоит ответить всего на один вопрос: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор остался музеем, но при этом в нем была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

    Заодно активисты предлагают высказаться о судьбе Спаса на крови и Петропавловского собора. Эти памятники находятся в региональной собственности. Но в случае, если РПЦ подаст заявку, они также могут быть переданы в управление церкви.

    Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я считаю, что передача Исаакиевского собора РПЦ по действующему законодательству незаконна. Но если у противоположной стороны есть основание думать, что она законна, то в любом случае необходимо по этому поводу посоветоваться с народом».

    После того, как документы рассмотрит городская избирательная комиссия, решение о проведении референдума будет принимать Законодательное собрание.

    В инициативную группу, которая сегодня подала документы о референдуме, вошли 22 человека. Среди них шесть парламентариев и представители общественных организаций.

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