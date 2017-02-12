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  • 12.02, 16:05

У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

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У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход
  • Фото: milonovinfo /vk.com

    • Сегодня верующие прошли крестным ходом с молитвенным пением к преподобному Исаакию Даматскому вокруг Исаакиевского собора.

    Крестный ход прошел после литургии, на которую собрались порядка 500 человек. Она началась в 10:30. Но к крестному ходу число верующих увеличилось, колонна растянулась практически по всему периметру собора. На мероприятии присутствовал депутат Госдумы Виталий Милонов, передает РИА Новости.

    Перед тем как верующие вернулись в храм, на их пути появился пикетчик с плакатом, который выкрикивал лозунги против передачи собора РПЦ. После нескольких предупреждений его задержали правоохранители.

    В РПЦ отметили, что крестный ход — это не способ противодействия несогласным с передачей собора Русской православной церкви, а молитвенное обращение к богу.

    Напомним, власти Северной столицы решили передать Исаакиевский собор РПЦ на 49 лет в безвозмездное пользование, при этом он сохранит свое культурно-просветительское значение. Юридический статус собора остается прежним — он принадлежит городу.

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