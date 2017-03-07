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  • 07.03, 18:29
Севастиди будет добиваться оправдания в Верховном суде, несмотря на помилование. помилование, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Севастиди будет добиваться оправдания в Верховном суде, несмотря на помилование

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Севастиди будет добиваться оправдания в Верховном суде, несмотря на помилование

Севастиди будет добиваться оправдания в Верховном суде, несмотря на помилование

Севастиди будет добиваться оправдания в Верховном суде, несмотря на помилование

    Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену на семь лет. Указ был опубликован на сайте президента России.

    Глава государства еще на большой пресс-конференции в декабре пообещал разобраться в этом деле. Год назад Севастиди осудили на семь лет за единственное СМС-сообщение, отправленное знакомому в Грузии незадолго до начала конфликта в Южной Осетии в 2008-м.

    Женщину должны освободить в ближайшее время. Ее выхода на свободу из Ивановской колонии дожидается мать, которая все время настаивала на невиновности своей дочери. Она утверждает, что Оксана лишь ответила на вопрос знакомого в сообщении. Севастиди и не подозревала, что эта информация может иметь государственное значение.

    Светлана Панченко, мать Оксаны Севастиди: «Я с самого начала знала, что она невиновна. Хотя во всех, во многих газетах писали, что она первая СМС послала в Грузию. Это ей прислали СМС и спросили про продвижение колонны бронетехники. А она без всякого… Она не знала даже, что этого нельзя делать, и она взяла и ответила: „Вроде бы стояли (танки — ред.), а сейчас не знаю“».

    В невиновность Севастиди верит и ее адвокат. Он заявил, что помилование не реабилитирует его подзащитную, поэтому они будут добиваться оправдания в Верховном суде и отмены обвинительного приговора.

    Напомним, уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди, находясь в Сочи, отправила сообщение своему знакомому в Грузию. В той СМС содержалась информация о перемещении военной техники. По решению Краснодарского краевого суда она была осуждена на семь лет лишения свободы в прошлом марте.

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