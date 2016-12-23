Путин пообещал разобраться в деле Севастиди, осужденной за госизмену

Президент Росси Владимир Путин считает неоправданно жестоким приговор, вынесенный жительнице Сочи, осужденной на 7 лет за госизмену. В 2008 году женщина отправила из Сочи
SMS-сообщение своему приятелю в Грузии, где рассказала о передвижении колонны военной техники.
Владимир Путин: «На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой».
Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и понять, в чем именно обвиняют Севастиди.
Напомним, трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
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