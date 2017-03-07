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  • 07.03, 12:24

Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену

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Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену

Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за госизмену

Владимир Путин подписал указ о помиловании женщины, которая была осуждена по статье «Государственная измена» в марте минувшего года.

В Кремле пояснили, что президент принял это решение, руководствуясь «принципами гуманности». Согласно указу Владимира Путина, Оксана Севастиди должна быть освобождена от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Решение вступит в силу через пять дней после официального опубликования указа.

Уроженка Екатеринбурга Оксана Севастиди 1970 года рождения весной прошлого года была приговорена к 7 годам лишения свободы по решению Краснодарского краевого суда. Ее признали виновной в госизмене за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, женщина отправила своему приятелю в Грузии SMS-сообщение о передвижении военной техники в Абхазию.

Сейчас Севастиди находится в колонии на территории Ивановской области.

Владимир Путин ранее высказывал мнение, что считает приговор суда в отношении Севастили неоправданно жестоким и пообещал разобраться в этом деле.

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