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  • 07.03, 15:26

Мутко назвал причину отставки и. о. главы РУСАДА

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Мутко назвал причину отставки и. о. главы РУСАДА

Мутко назвал причину отставки и. о. главы РУСАДА

Анна Анцелиович ушла в отставку с поста исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства из-за условий конкурса на данную должность, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Зампред правительства подчеркнул, что к скандалу из-за публикации газеты The New York Times эта отставка отношения не имеет.

Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Анцелиович изучила требования на конкурс на нового генерального директора, поняла, что не сможет работать в этой должности и ушла в отставку. Анцелиович будет продолжить работать в этой сфере, но в другой должности. Это не связано с публикацией в The New York Times. У нас есть дорожная карта по восстановлению РУСАДА. Один из пунктов там — выборы гендиректора. Критерии WADA согласовали».

По словам Мутко, наблюдательный совет РУСАДА объявит конкурс на пост генерального директора в ближайшие дни.

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