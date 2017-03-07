Мутко назвал причину отставки и. о. главы РУСАДА

Анна Анцелиович ушла в отставку с поста исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства
из-за условий конкурса на данную должность, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Зампред правительства подчеркнул, что к скандалу из-за публикации газеты The New York Times эта отставка отношения не имеет.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Анцелиович изучила требования на конкурс на нового генерального директора, поняла, что не сможет работать в этой должности и ушла в отставку. Анцелиович будет продолжить работать в этой сфере, но в другой должности. Это не связано с публикацией в The New York Times. У нас есть дорожная карта по восстановлению РУСАДА. Один из пунктов там — выборы гендиректора. Критерии WADA согласовали».
По словам Мутко, наблюдательный совет РУСАДА объявит конкурс на пост генерального директора в ближайшие дни.
Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Анцелиович изучила требования на конкурс на нового генерального директора, поняла, что не сможет работать в этой должности и ушла в отставку. Анцелиович будет продолжить работать в этой сфере, но в другой должности. Это не связано с публикацией в The New York Times. У нас есть дорожная карта по восстановлению РУСАДА. Один из пунктов там — выборы гендиректора. Критерии WADA согласовали».
По словам Мутко, наблюдательный совет РУСАДА объявит конкурс на пост генерального директора в ближайшие дни.
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