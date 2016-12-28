РУСАДА: слова Анцелиович в статье NYT искажены и вырваны из контекста

Российское антидопинговое агентство заявило, что слова и. о. главы РУСАДА Анны Анцелиович в публикации New York Times искажены и вырваны из контекста.
В заявлении агентства говорится, что в ходе беседы с журналисткой NYT Ребеккой Руиз Анна Анцелиович сделала замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.
Однако, поясняют в РУСАДА, Ребекка Руиз вырвала данные слова из контекста и тем самым создала впечатление, что руководство агентства признает существование институциональной схемы покрытия допинга в России.
Из заявления РУСАДА: «Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения».
В заявлении также подчеркивается, что РУСАДА придерживается «принципов борьбы с допингом и продолжает свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами», передает «Интерфакс».
Ранее в газете New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на и. о. главы РУСАДА Анну Анцелиович говорится о существовании в РФ системы допинга. Согласно статье, это был целый «институциональный заговор», но при этом высшее руководство страны в него вовлечено не было.
В ответ на публикацию NYT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приведенная в ней информация нуждается в проверке на достоверность, и напомнил, что Кремль с самого начала категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.
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