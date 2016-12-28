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  • 28.12, 15:16

В Кремле усомнились в достоверности статьи NYT о допинговой системе в РФ

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В Кремле усомнились в достоверности статьи NYT о допинговой системе в РФ

В Кремле усомнились в достоверности статьи NYT о допинговой системе в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию New York Times, в которой утверждается, что российские чиновники якобы признали существование в стране допинговой программы.

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не относится к опубликованным в New York Times признаниям и. о. главы РУСАДА Анны Анцелиович как к первоисточнику.

Дмитрий Песков: «Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить. Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович. — Ред.) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы».

Песков также напомнил, что Кремль с самого начала категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

Дмитрий Песков: «Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами».

Более того, подчеркнул пресс-секретарь президента, в Кремле ожидают результатов расследования, в ходе которого, в частности, появились подозрения в причастности к преступлениям и самого информатора ВАДА Григория Родченкова.

Ранее в газете New York Times появилась публикация, в которой со ссылкой на и. о. главы РУСАДА Анну Анцелиович говорится о существовании в РФ системы допинга. Согласно статье, это был целый «институциональный заговор», но при этом высшее руководство страны в него вовлечено не было.

Подобные обвинения в России не раз опровергали. Так, в ходе недавней пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что допинговой системы как таковой в России никогда не создавалось. При этом президент отметил, что проблемы с допингом в России, как и в любой другой стране, есть.

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