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  • 28.12, 12:13

NYT сообщила о признании РУСАДА системы допинга в РФ

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NYT сообщила о признании РУСАДА системы допинга в РФ

NYT сообщила о признании РУСАДА системы допинга в РФ

Газета New York Times заявила, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы.

По данным издания, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала, что «это был институциональный заговор». При этом она отметила, что представители высшего руководства страны в него вовлечены не были.

Также Анцелиович рассказала, что была потрясена, когда стало известно о существовании допинговой системы.

Кроме того, New York Times приводит слова экс-президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. Он отметил, что Россия «допустила много ошибок» и теперь должна выяснить, почему молодые спортсмены соглашаются применять допинг.

Напомним, о том, что в России якобы действовала государственная система допинга говорится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Обвинения в России не раз опровергали. Так, в ходе недавней пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что допинговой системы как таковой в России никогда не создавалось. При этом президент отметил, что проблемы с допингом в России, как и в любой другой стране, есть.

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