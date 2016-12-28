NYT сообщила о признании РУСАДА системы допинга в РФ

Газета New York Times заявила, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы.
Также Анцелиович рассказала, что была потрясена, когда стало известно о существовании допинговой системы.
Кроме того, New York Times приводит слова экс-президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. Он отметил, что Россия «допустила много ошибок» и теперь должна выяснить, почему молодые спортсмены соглашаются применять допинг.
докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Обвинения в России не раз опровергали. Так, в ходе недавней пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что допинговой системы как таковой в России никогда не создавалось. При этом президент отметил, что проблемы с допингом в России, как и в любой другой стране, есть.
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