И. о. гендиректора РУСАДА подала в отставку

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович покинула свой пост.
Об отставке Анны Анцелиович ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.
В декабре 2016 года вокруг Анны Анцелиович разгорелся скандал из-за публикации газеты The New York Times. По данным издания, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства признала существование допинговой системы в России, назвав ее «институциональным заговором».
В РУСАДА тогда заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.
РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после публикации итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Совет учредителей WADA признал РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.
Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабиева.
В декабре 2016 года вокруг Анны Анцелиович разгорелся скандал из-за публикации газеты The New York Times. По данным издания, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства признала существование допинговой системы в России, назвав ее «институциональным заговором».
В РУСАДА тогда заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.
РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после публикации итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Совет учредителей WADA признал РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.
Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабиева.
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