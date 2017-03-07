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  • 07.03, 10:53

И. о. гендиректора РУСАДА подала в отставку

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  • Фото: Гердо Владимир / ТАСС
И. о. гендиректора РУСАДА подала в отставку

И. о. гендиректора РУСАДА подала в отставку

И. о. гендиректора РУСАДА подала в отставку
  • Фото: Гердо Владимир / ТАСС

    • Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович покинула свой пост.

    Об отставке Анны Анцелиович ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.

    В декабре 2016 года вокруг Анны Анцелиович разгорелся скандал из-за публикации газеты The New York Times. По данным издания, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства признала существование допинговой системы в России, назвав ее «институциональным заговором».

    В РУСАДА тогда заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.

    РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после публикации итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Совет учредителей WADA признал РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.

    Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабиева.

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