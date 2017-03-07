Самая полная женщина в мире сбросила 108 кг за три недели и готова к операции

Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной в мире, проходит лечение в индийском городе Мумбаи.
За минувшие три недели она потеряла титул самой полной женщины в мире, сбросив более 100 кг — с 488 кг ее вес упал до 380 кг. Впервые за 25 лет Иман может самостоятельно сесть.
По словам доктора Муффазала Лакдавала, который занимается лечением египтянки, медики рассчитывали, что ей удастся сбросить за это время порядка 50 килограмм. Но женщина превзошла их ожидания. Он пояснил, что в индийской клинике пациентка соблюдала специально разработанную для нее диету и проходила курс физиотерапии. Теперь Абдулати готова к бариатической операции, передает телеканал NDTV.
36-летнюю Иман Ахмад Абдулати доставили из Египта в Индию 11 февраля. Для ее транспортировки потребовалсяспециально оборудованный грузовой самолет, поскольку пациентка сама не могла подняться. Из аэропорта в клинику ее сопровождал полицейский эскорт и машина скорой помощи. В палату ее подняли с помощью автокрана.
Иман Ахмад Абдулати не могла самостоятельно даже поворачиваться в постели. Ей требовался постоянный уход. Египетские врачи оказались не в силах ей помочь. Но ее случаем заинтересовались в Индии.
По словам доктора Муффазала Лакдавала, который занимается лечением египтянки, медики рассчитывали, что ей удастся сбросить за это время порядка 50 килограмм. Но женщина превзошла их ожидания. Он пояснил, что в индийской клинике пациентка соблюдала специально разработанную для нее диету и проходила курс физиотерапии. Теперь Абдулати готова к бариатической операции, передает телеканал NDTV.
36-летнюю Иман Ахмад Абдулати доставили из Египта в Индию 11 февраля. Для ее транспортировки потребовалсяспециально оборудованный грузовой самолет, поскольку пациентка сама не могла подняться. Из аэропорта в клинику ее сопровождал полицейский эскорт и машина скорой помощи. В палату ее подняли с помощью автокрана.
Иман Ахмад Абдулати не могла самостоятельно даже поворачиваться в постели. Ей требовался постоянный уход. Египетские врачи оказались не в силах ей помочь. Но ее случаем заинтересовались в Индии.
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