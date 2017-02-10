Самую тяжелую женщину в мире отправили на лечение в Индию специальным самолетом

Иман Ахмад Абдулати доставят в индийский город Мумбаи грузовым самолетом Airbus
300–600 компании Egyptair, специально переоборудованном для транспортировки пациентки.
Египтянка Иман Ахмад Абдулати весит около 500 килограммов, она считается самой тяжелой женщиной в мире. В субботу, 11 февраля, она прибудет в Индию на лечение, пишет Hindustan Times.
Врачи считают, что женщина страдает от избыточного веса из-за слоновой болезни и порока желез. Абдулати пережила инсульт. В настоящее время она не может самостоятельно подняться с постели.
Ее случай заинтересовал индийского врача Муффазала Лакдавала, который специализируется на бариатрической и лапароскопической хирургии. В виду своего недуга Абдулати не могла в соответствии с правилами прийти в консульство Индии в Египте. Поэтому медик через министра иностранных дел Индии попросил выдать визу самой тяжелой женщине в мире, чтобы помочь ей.
По прибытии в Мумбаи египтянку доставят в госпиталь Сайфи. Компании Egyptair направила письмо аэропорту, чтобы уведомить о необычном рейсе грузового самолета, на котором будет лететь Абдулати.
Из письма Egyptair: «Настоящим ставим вас в известность, что Egyptair осуществит нерегулярный грузовой рейс, чтобы доставить пациента, весящего 500 килограммов, в госпиталь Сайфи для лечения».
Airbus 300–600 ожидают в воздушной гавани около 4:10 по местному времени (1:40 по Москве).
По мнению медиков, лечение самой тяжелой женщины в мире займет не один месяц. Первоначально ей придется пройти через ряд тестов. Только после этого врачи приступят к операциям. Их придется проводить с перерывами, чтобы гарантировать стабильное состояние Абдулати. Муффазал Лакдавала надеется, что стоимость ее лечения покроют пожертвования, сбор которых он организовал через change.org.
Врачи считают, что женщина страдает от избыточного веса из-за слоновой болезни и порока желез. Абдулати пережила инсульт. В настоящее время она не может самостоятельно подняться с постели.
Ее случай заинтересовал индийского врача Муффазала Лакдавала, который специализируется на бариатрической и лапароскопической хирургии. В виду своего недуга Абдулати не могла в соответствии с правилами прийти в консульство Индии в Египте. Поэтому медик через министра иностранных дел Индии попросил выдать визу самой тяжелой женщине в мире, чтобы помочь ей.
По прибытии в Мумбаи египтянку доставят в госпиталь Сайфи. Компании Egyptair направила письмо аэропорту, чтобы уведомить о необычном рейсе грузового самолета, на котором будет лететь Абдулати.
Из письма Egyptair: «Настоящим ставим вас в известность, что Egyptair осуществит нерегулярный грузовой рейс, чтобы доставить пациента, весящего 500 килограммов, в госпиталь Сайфи для лечения».
Airbus 300–600 ожидают в воздушной гавани около 4:10 по местному времени (1:40 по Москве).
По мнению медиков, лечение самой тяжелой женщины в мире займет не один месяц. Первоначально ей придется пройти через ряд тестов. Только после этого врачи приступят к операциям. Их придется проводить с перерывами, чтобы гарантировать стабильное состояние Абдулати. Муффазал Лакдавала надеется, что стоимость ее лечения покроют пожертвования, сбор которых он организовал через change.org.
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