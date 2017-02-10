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  • 10.02, 23:45

Самолет Egyptair доставил самую тяжелую женщину в мире в Индию

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Самолет Egyptair доставил самую тяжелую женщину в мире в Индию

Самолет Egyptair доставил самую тяжелую женщину в мире в Индию

Самолет Egyptair доставил самую тяжелую женщину в мире в Индию
  • Фото: @lata_MIRROR /twitter.com

    • Авиакомпания Egyptair успешно вывезла грузовым бортом на лечение из Египта в Индию женщину, которая весит не менее 500 кг.

    Иман Ахмад Абдулати перевезли из Александрии в Мумбаи, сообщает РИА Новости. Обычный пассажирский самолет не мог взять женщину на борт из-за ее веса и необходимости обеспечить специальные медицинские условия.

    Врачи и сотрудники авиакомпании провели уникальную операцию по перевозке Абдулати. Женщину везли из дома в аэропорт на грузовой автомашине с высокими бортами на специальной кровати. В самолет поднимали грузовым подъемником, а в салоне кровать закрепили к полу.

    Салон был оборудован специальной медицинской техникой, так как больная нуждалась в интенсивной терапии. Женщину в полете сопровождала сестра и бригада медиков.

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