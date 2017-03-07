IBF на год вычеркнула Поветкина из своего рейтинга

Международная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина, обвиненного в применении запрещенных препаратов.
В IBF объяснили, что исключение Поветкина из рейтинга на год основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Российский боксер сможет проводить поединки под эгидой организации только спустя год.
В январе текущего года суд присяжных федерального суда Нью-Йорка постановил, что Поветкин в запрещенный период принимал мельдоний, из-за чего в мае 2016 года был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Кроме того, в допинг-пробе Поветкина, взятой 6 декабря перед боем с канадцем Бермейном Стивёрном, обнаружили запрещенный препарат остарин. Допинг-проба «Б» также подтвердила его наличие.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Российский боксер сможет проводить поединки под эгидой организации только спустя год.
В январе текущего года суд присяжных федерального суда Нью-Йорка постановил, что Поветкин в запрещенный период принимал мельдоний, из-за чего в мае 2016 года был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
Кроме того, в допинг-пробе Поветкина, взятой 6 декабря перед боем с канадцем Бермейном Стивёрном, обнаружили запрещенный препарат остарин. Допинг-проба «Б» также подтвердила его наличие.
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