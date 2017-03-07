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  • 07.03, 10:52

IBF на год вычеркнула Поветкина из своего рейтинга

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IBF на год вычеркнула Поветкина из своего рейтинга

IBF на год вычеркнула Поветкина из своего рейтинга

Международная боксерская федерация (IBF) на год вывела из своего рейтинга российского боксера Александра Поветкина, обвиненного в применении запрещенных препаратов.

В IBF объяснили, что исключение Поветкина из рейтинга на год основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Российский боксер сможет проводить поединки под эгидой организации только спустя год.

В январе текущего года суд присяжных федерального суда Нью-Йорка постановил, что Поветкин в запрещенный период принимал мельдоний, из-за чего в мае 2016 года был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Кроме того, в допинг-пробе Поветкина, взятой 6 декабря перед боем с канадцем Бермейном Стивёрном, обнаружили запрещенный препарат остарин. Допинг-проба «Б» также подтвердила его наличие.

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