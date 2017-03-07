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  • 07.03, 01:47
Освобожденная из колонии Чудновец встретилась с мужем. Интернет, Курганская область, Нижний Тагил, дети и подростки, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Освобожденная из колонии Чудновец встретилась с мужем

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Освобожденная из колонии Чудновец встретилась с мужем

Освобожденная из колонии Чудновец встретилась с мужем

Освобожденная из колонии Чудновец встретилась с мужем

    Евгения Чудновец, осужденная за репост видео в Интернете, в понедельник вечером вышла на свободу. Почему оправданную курганским судом сотрудницу детского сада вывозили из колонии тайком, и где назначили ей встречу с мужем?

    Очевидно, женщину вывезли за ворота на одном из автомобилей. После этого мужу Андрею — прямо как в шпионском детективе — по телефону сообщили адрес, где он может забрать свою супругу. Долгожданная встреча состоялась.

    Сама Евгения никаких комментариев не давала. Но пообещала: как только придет в себя, обязательно встретится с журналистами. И в общем-то, понять ее можно — в колонии общего режима она провела 4 месяца. Это практически весь срок, назначенный судом первой инстанции.

    Из Нижнего Тагила Евгения Чудновец вместе с мужем отправилась домой к матери и трехлетней дочке. Подробности — в материале «Итогов дня».

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