Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу

Евгения Чудновец, которой сегодня Курганский областной суд отменил обвинительный приговор, вышла на свободу из колонии Нижнего Тагила.
О том, что воспитательница освобождена, сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников, передает ТАСС. Евгения отбывала наказание в женской исправительной колонии Нижнего Тагила, она провела там почти пять месяцев из назначенного ей полугода лишения свободы.
Андрей Мясников: «Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией».
Евгения получила срок по обвинению в распространении детской порнографии. Женщина репостнула видеозапись, которую нашла в соцсети на странице с вымышленным именем. На ролике ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся на видео.
подняла генеральная прокуратура, которую поддержал Верховный суд. После постановления ВС РФ Курганский областной суд вновь рассмотрел дело Чудновец и в результате закрыл его по причине отсутствия состава преступления.
Андрей Мясников: «Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией».
Евгения получила срок по обвинению в распространении детской порнографии. Женщина репостнула видеозапись, которую нашла в соцсети на странице с вымышленным именем. На ролике ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся на видео.
подняла генеральная прокуратура, которую поддержал Верховный суд. После постановления ВС РФ Курганский областной суд вновь рассмотрел дело Чудновец и в результате закрыл его по причине отсутствия состава преступления.
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