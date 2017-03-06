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  • 06.03, 21:14

Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу

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Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу

Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу

Осужденная за репост воспитательница Чудновец вышла на свободу
  • Фото: Евгения Чудновец /vk.com

    • Евгения Чудновец, которой сегодня Курганский областной суд отменил обвинительный приговор, вышла на свободу из колонии Нижнего Тагила.

    О том, что воспитательница освобождена, сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников, передает ТАСС. Евгения отбывала наказание в женской исправительной колонии Нижнего Тагила, она провела там почти пять месяцев из назначенного ей полугода лишения свободы.

    Андрей Мясников    : «Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией».

    Евгения получила срок по обвинению в распространении детской порнографии. Женщина репостнула видеозапись, которую нашла в соцсети на странице с вымышленным именем. На ролике ребенка заставляли раздеваться перед камерой. Чудновец призывала правоохранителей разобраться в случившемся на видео.

    В ходе расследования выяснилось, что ролик был снят в детском лагере «Красные орлы». Воспитатель и вожатый лагеря были осуждены за издевательства над ребенком. Но и сама Евгения оказалась в колонии. Вопрос о пересмотре ее дела подняла генеральная прокуратура, которую поддержал Верховный суд. После постановления ВС РФ Курганский областной суд вновь рассмотрел дело Чудновец и в результате закрыл его по причине отсутствия состава преступления.


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