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  • 06.03, 13:39

Глава британского МИД: Запад не хочет новой холодной войны с Россией

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Глава британского МИД: Запад не хочет новой холодной войны с Россией

Глава британского МИД: Запад не хочет новой холодной войны с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в преддверии визита в Москву заявил, что на Западе не хотят новой холодной войны с Россией.

По прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС Джонсон отметил, что нынешние непростые отношения между Россией и западными странами холодной войной назвать нельзя, передает Reuters.

Борис Джонсон: «Ни у Великобритании, ни у наших друзей в ЕС, ни в Вашингтоне нет какого-либо желания начать новую холодную войну».

Как сообщалось, Борис Джонсон посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией и текущих международных темах, включая Сирию и Украину. При этом в британском МИД подчеркивали, что визит Джонсона в Россию не означает возвращения к полноценным двусторонним отношениям. Встреча Джонсона с Владимиром Путиным в рамках этого визита не планируется.

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