Глава британского МИДа приедет в Москву, чтобы «сотрудничать, но остерегаться»

Министр иностранных дел Соединенного Королевства готовится к визиту в РФ для переговоров на высоком уровне. По информации британского внешнеполитического ведомства, Борис Джонсон приедет по приглашению Сергея Лаврова.
Официальный представитель МИД Великобритании: «Министр иностранных дел принял приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели. Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией и текущих международных темах, включая Сирию и Украину, по которым у нас все еще остаются значительные разногласия».
В британском МИДе подчеркнули, что визит Джонсона в Россию не означает возвращения к полноценным двусторонним отношениям.
Официальный представитель МИД Великобритании: «Премьер-министр и министр иностранных дел ясно дали понять, что наша политика в отношении России осуществляется по принципу „сотрудничай, но остерегайся“, и визит полностью соответствует этому подходу».
По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, Джонсон «продолжит проводить жесткую линию по проблемам, в которых позиции расходятся». При этом в МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что Лондон будет сотрудничать с Москвой в областях, которые отвечают национальным интересам Великобритании, передает РИА Новости.
В британском МИДе подчеркнули, что визит Джонсона в Россию не означает возвращения к полноценным двусторонним отношениям.
Официальный представитель МИД Великобритании: «Премьер-министр и министр иностранных дел ясно дали понять, что наша политика в отношении России осуществляется по принципу „сотрудничай, но остерегайся“, и визит полностью соответствует этому подходу».
По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, Джонсон «продолжит проводить жесткую линию по проблемам, в которых позиции расходятся». При этом в МИД Соединенного Королевства подчеркнули, что Лондон будет сотрудничать с Москвой в областях, которые отвечают национальным интересам Великобритании, передает РИА Новости.
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