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  • 05.03, 20:58

Песков: Путин пока не планирует встречаться с главой МИД Великобритании в Москве

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Песков: Путин пока не планирует встречаться с главой МИД Великобритании в Москве

Песков: Путин пока не планирует встречаться с главой МИД Великобритании в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о решении министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона посетить Россию.

Дмитрий Песков отметил, что пока встреча российского лидера с главой МИД Великобритании не планируется, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Джонсон принял приглашение Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели. В ходе визита министр планирует обсудить отношения между Лондоном и Москвой, а также текущие международные темы, в том числе Сирию и Украину.

При этом в МИД Великобритании отметили, что политика Соединенного Королевства в отношении России осуществляется по принципу «сотрудничай, но остерегайся», и визит Джонсона «полностью соответствует этому подходу».

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