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  • 06.03, 07:34
Столичным автомобилистам стоит обратить внимание на перекрытие улиц. День Победы, Москва, дорожное движение, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Столичным автомобилистам стоит обратить внимание на перекрытие улиц

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Столичным автомобилистам стоит обратить внимание на перекрытие улиц

Столичным автомобилистам стоит обратить внимание на перекрытие улиц

    Дороги в центре столицы перекрывают на несколько часов в связи с подготовкой к 9 Мая.

    В понедельник с 7:00 до 9:30 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с Плющихой до поворота на Новоконюшенный переулок.

    Госавтоинспекция еще накануне напомнила о запланированных перекрытиях московских улиц и обратилась к водителям с просьбой быть внимательными и пользоваться альтернативными маршрутами проезда.

    Перекрытие связано с тренировками и подготовкой к параду Победы на Красной площади, который состоится 9 мая.

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