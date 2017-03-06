Столичным автомобилистам стоит обратить внимание на перекрытие улиц

Дороги в центре столицы перекрывают на несколько часов в связи с подготовкой к 9 Мая.
В понедельник с 7:00 до 9:30 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с Плющихой до поворота на Новоконюшенный переулок.
Госавтоинспекция еще накануне напомнила о запланированных перекрытиях московских улиц и обратилась к водителям с просьбой быть внимательными и пользоваться альтернативными маршрутами проезда.
Перекрытие связано с тренировками и подготовкой к параду Победы на Красной площади, который состоится 9 мая.
Госавтоинспекция еще накануне напомнила о запланированных перекрытиях московских улиц и обратилась к водителям с просьбой быть внимательными и пользоваться альтернативными маршрутами проезда.
Перекрытие связано с тренировками и подготовкой к параду Победы на Красной площади, который состоится 9 мая.
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