«Ярсы» и «Тополи» начали подготовку к параду 9 Мая

В последний день зимы Вооруженные силы России начали в Подмосковье готовиться к 9 Мая.

Механизированная колонна парадных расчетов пусковых установок «Ярс» и «Тополь-М» направилась из Ивановской области на подмосковный полигон в Алабино.



Личный состав преодолел десятки мостов и опасных участков: железнодорожные переезды, линии электропередачи и множество крутых поворотов. В ходе подготовки ко Дню Победы экипажи парадного расчета уже провели контрольные занятия на специальном автодроме. По их результатам решено допустить военнослужащих к участию в Параде.



В этом году личный состав и техника Тейковского ракетного соединения примет участие в торжествах на Красной площади уже в 10-й раз.

