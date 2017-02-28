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  • 28.02, 09:00
«Ярсы» и «Тополи» начали подготовку к параду 9 Мая. День Победы, армия и флот РФ, парады, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Ярсы» и «Тополи» начали подготовку к параду 9 Мая

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«Ярсы» и «Тополи» начали подготовку к параду 9 Мая

«Ярсы» и «Тополи» начали подготовку к параду 9 Мая

    В последний день зимы Вооруженные силы России начали в Подмосковье готовиться к 9 Мая.

    Механизированная колонна парадных расчетов пусковых установок «Ярс» и «Тополь-М» направилась из Ивановской области на подмосковный полигон в Алабино.

    Личный состав преодолел десятки мостов и опасных участков: железнодорожные переезды, линии электропередачи и множество крутых поворотов. В ходе подготовки ко Дню Победы экипажи парадного расчета уже провели контрольные занятия на специальном автодроме. По их результатам решено допустить военнослужащих к участию в Параде.

    В этом году личный состав и техника Тейковского ракетного соединения примет участие в торжествах на Красной площади уже в 10-й раз.

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