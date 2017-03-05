Центр Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Движение автомобилей в центре Москвы ограничат 6 марта в связи с подготовкой к параду Победы.
Как сообщается на сайте столичного главка МВД, центральные улицы столицы будут перекрыты утром 6 марта с 07:00 до 09:30. В частности, нельзя будет проехать на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. Движение ограничат в связи с тренировочными учениями, связанными с проведением парада Победы на Красной площади.
В связи этим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, пользоваться альтернативными маршрутами проезда, выполнять предписания дорожных знаков и требования и указания сотрудников ДПС.
В связи этим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, пользоваться альтернативными маршрутами проезда, выполнять предписания дорожных знаков и требования и указания сотрудников ДПС.
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