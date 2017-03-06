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  • 06.03, 06:04

Директор ФБР требует от Минюста США опровергнуть слова Трампа о прослушке

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Директор ФБР требует от Минюста США опровергнуть слова Трампа о прослушке

Директор ФБР требует от Минюста США опровергнуть слова Трампа о прослушке

Глава Федерального бюро расследований США уверен, что заявления Трампа о том, что Обама санкционировал прослушку телефонов кандидата в президенты США, порочат ФБР.

Как пишет The New York Times, директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публичного опровержения заявления Дональда Трампа, в котором тот обвинил своего предшественника на президентском посту Барака Обаму в том, что он санкционировал прослушку телефонов кандидата от республиканцев.

Коми заявил, что эти утверждения Трампа «бросают тень на ФБР» и поэтому должны быть либо опровергнуты, либо должным образом разъяснены.

Ранее сообщалось, что сенаторы намерены в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями президента Дональда Трампа о том, что Обама перед выборами 2016 года распорядился прослушивать телефоны республиканского кандидата и его избирательного штаба. Представители Обамы заявили, что экс-президент никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.

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