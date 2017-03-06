Директор ФБР требует от Минюста США опровергнуть слова Трампа о прослушке

Глава Федерального бюро расследований США уверен, что заявления Трампа о том, что Обама санкционировал прослушку телефонов кандидата в президенты США, порочат ФБР.
Как пишет The New York Times, директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публичного опровержения заявления Дональда Трампа, в котором тот обвинил своего предшественника на президентском посту Барака Обаму в том, что он санкционировал прослушку телефонов кандидата от республиканцев.
Коми заявил, что эти утверждения Трампа «бросают тень на ФБР» и поэтому должны быть либо опровергнуты, либо должным образом разъяснены.
никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.
Коми заявил, что эти утверждения Трампа «бросают тень на ФБР» и поэтому должны быть либо опровергнуты, либо должным образом разъяснены.
никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.
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