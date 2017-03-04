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  • 04.03, 16:08

Трамп обвинил Обаму в прослушке и назвал «ненормальным»

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Трамп обвинил Обаму в прослушке и назвал «ненормальным»

Трамп обвинил Обаму в прослушке и назвал «ненормальным»

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании и назвал это низостью.

Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму «плохим и больным парнем». Нынешний глава Белого дома заявил, что Обама, будучи президентом США, прослушивал его телефон в ходе предвыборной кампании.

Дональд Трамп, президент США: «Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень».




«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!» — отметил Трамп в другом твите.

Президент США поинтересовался у своих подписчиков, законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной компании в преддверии выборов.

Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле «Уотергейт» группы людей с подслушивающей аппаратурой и закончился отставкой президента Ричарда Никсона.

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