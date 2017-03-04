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  • 04.03, 22:12
Представитель Обамы назвал ложью слова Трампа о прослушке телефона. Обама Барак, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Представитель Обамы назвал ложью слова Трампа о прослушке телефона

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Представитель Обамы назвал ложью слова Трампа о прослушке телефона

Представитель Обамы назвал ложью слова Трампа о прослушке телефона

    Представитель Барака Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-президент никогда не отдавал приказов о слежке за кем-либо из граждан США.

    Так представитель Обамы отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что бывший хозяин Белого дома прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной гонки.

    По словам Льюиса, подобные заявления являются «попросту ложными», передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее сегодня Трамп в своем Twitter заявил, что Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов. В связи с этим Трамп назвал бывшего президента «плохим парнем», а саму ситуацию сравнил с Уотергейтским скандалом времен Ричарда Никсона.

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