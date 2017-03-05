«Надежно, доходно, удобно»: Силуанов в интервью НТВ рассказал о народных облигациях

Минфин решил выпустить народные облигации внутреннего займа и назвал это безрисковым инструментом дохода населения. В ведомстве объясняют, что дать государству взаймы — это лучше, чем хранить под матрасом, и даже безопаснее, потому что воры не найдут. Облигации передаче не подлежат, ими, даже если украдут, как деньгами воспользоваться не получится.
Вопрос серьезный. С одной стороны, Минфин заявляет, что займет немного, миллиардов 20–30, в масштабах бюджета это — капля в море, а делается это для повышения финансовой грамотности населения. С другой стороны, для людей это деньги свои и большие. О плюсах облигаций министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью ведущей программы «Итоги недели», которая выйдет в эфир сегодня в 19:00 по московскому времени. НТВ.Ru публикует полную видеоверсию беседы.
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Антон Георгиевич, вы выпускаете народные облигации. Вы говорите, что они такие надежные-пренадежные, что готовы сами в них вложиться. А почему именно сейчас вы решили занять деньги у населения? Ведь у слова „облигация“ в сознании россиян не очень хорошая биография. Я помню, у бабушки были на руках облигации, у мамы. Они потом превращались в бумагу или за них дарили ковер. И вдруг вы говорите: вот, облигации, 20–30 миллиардов выпускаем. Население должно быть уверено в том, что все хорошо».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Действительно, мы не собираемся возвращаться к прежним облигациям, за которые дарили ковер или разыгрывали какие-то призы и так далее. Это абсолютно рыночный инструмент. Собственно, сегодня мы создаем новый инструмент для населения, наряду с депозитами в банках. Появляется хороший, надежный государственный инструмент — государственная облигация.
Мы видим здесь потенциальный интерес со стороны населения. У населения есть деньги. Куда они вкладывают? Можно вложить в депозиты, в недвижимость, в валюту. Везде есть риски. Вкладывая в облигации государственные, рисков нет. Есть, наоборот, хорошие показатели по доходности. Это значительно выше, чем ставка по депозитам в коммерческих банках. Плюс надежность государства.
Мне кажется, это будет привлекательный инструмент, который мы запустим уже с апреля текущего года. Почему сейчас? У нас нет какой-то потребности. Если раньше, в советские времена, облигациями населению платили буквально заработную плату, были такие моменты, конечно, то сейчас совершенно другая ситуация. Нам деньги нужны, конечно, но какой-то острой нужды, чтобы мы еще и к населению обратились, мол, дайте нам, пожалуйста, дайте в долг государству — абсолютно нет!
Мы здесь сейчас надстраиваем новый инструмент для вложений сбережений населения, чтобы было надежно, доходно, удобно. Мы развиваем этот инструмент в первую очередь для того, чтобы сбережения, которые сегодня есть у наших граждан, они работали в надежных руках государства».
Ирада Зейналова: «Ну, в советское время ведь тоже гарантировало государство. Больше некому было. Но тем не менее эти гарантии мы все примерно себе представляем. „Сбербанк“ — тоже государственный банк, тоже выпускает облигации. Чем ваши народные облигации будут отличаться? Государственный банк чем не инструмент надежного вложения?»
Антон Силуанов: «Тоже надежный инструмент, но доходность у нас будет выше, это раз. Второе: у любых банков есть система гарантирования вкладов, и эта система гарантирования распространяется только на определенную сумму. Это 1 миллион 400 тысяч рублей. Здесь же мы предлагаем вложиться в достаточно больших объемах — от 30 тысяч рублей до 25 миллионов в одном выпуске. А таких выпусков планируется осуществлять два в год. Посмотрим, как пойдет, какой будет спрос на этот инструмент у населения. Если действительно мы увидим интерес, можем и увеличить объемы заимствований как в текущем году, так и в последующие годы».
Ирада Зейналова: «Вы говорите о снижении инфляции, вы говорите о снижении дефицита бюджета. То есть получается, что наша экономика прошла все какие-то подводные камни и торосы, и даже если нефть рухнет до 30 долларов за баррель, у нас все в порядке, у нас есть подушка безопасности. Я вижу, Минфин отчитывается, что в прошлом месяце купил больше чем на 111 миллиардов. В этом месяце собирается купить на 70. Он покупает валюту, потому что дополнительные нефтегазовые резервы не тратит. Мы все прошли, получается? Все получилось?»
Антон Силуанов: «Ну, безусловно, это очень важное, кстати, решение о том, что мы не тратим конъюнктурные доходы на увеличение расходов, а направляем сбережения правительства в наш резервный фонд. Поскольку у нас еще действительно большой дефицит бюджета, в этом году по плану это 3,2% ВВП, мы ожидаем около 2%. Если такая конъюнктура сохранится, то дефицит все-таки будет меньше. В последующие годы мы говорили, что у нас дефицит будет сокращаться примерно на один процентный пункт каждый год, чтобы выйти на не трату резервов, а, наоборот, на их пополнение».
Ирада Зейналова: «А вот что касается курсовой политики, так спокойно-спокойно рубль стал самой укрепившейся валютой за год относительно доллара. Это очень приятно слышать, ничего не могу сказать. Но в результате говорят, что это происходит вопреки обычным законам рынка. А он растет. Неужели мы так переукрепили его?»
Антон Силуанов: «Ни Минфин, ни ЦБ не пытаются повлиять на курс рубля, потому что он у нас плавающий и определяется в зависимости от ситуации с платежным балансом, то есть от притоков и оттоков капитала, и ситуации с текущим счетом, то есть экспорт и импорт тоже на это влияют. Поэтому мы не воздействуем на рубль, никаких интервенций Центральный банк на этот счет не осуществляет. Министерство финансов сейчас, видя фундаментальную несколько переукрепленность рубля, даже стало закупать себе в резервы на текущие цели рубль».
Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «Антон Георгиевич, вы выпускаете народные облигации. Вы говорите, что они такие надежные-пренадежные, что готовы сами в них вложиться. А почему именно сейчас вы решили занять деньги у населения? Ведь у слова „облигация“ в сознании россиян не очень хорошая биография. Я помню, у бабушки были на руках облигации, у мамы. Они потом превращались в бумагу или за них дарили ковер. И вдруг вы говорите: вот, облигации, 20–30 миллиардов выпускаем. Население должно быть уверено в том, что все хорошо».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Действительно, мы не собираемся возвращаться к прежним облигациям, за которые дарили ковер или разыгрывали какие-то призы и так далее. Это абсолютно рыночный инструмент. Собственно, сегодня мы создаем новый инструмент для населения, наряду с депозитами в банках. Появляется хороший, надежный государственный инструмент — государственная облигация.
Мы видим здесь потенциальный интерес со стороны населения. У населения есть деньги. Куда они вкладывают? Можно вложить в депозиты, в недвижимость, в валюту. Везде есть риски. Вкладывая в облигации государственные, рисков нет. Есть, наоборот, хорошие показатели по доходности. Это значительно выше, чем ставка по депозитам в коммерческих банках. Плюс надежность государства.
Мне кажется, это будет привлекательный инструмент, который мы запустим уже с апреля текущего года. Почему сейчас? У нас нет какой-то потребности. Если раньше, в советские времена, облигациями населению платили буквально заработную плату, были такие моменты, конечно, то сейчас совершенно другая ситуация. Нам деньги нужны, конечно, но какой-то острой нужды, чтобы мы еще и к населению обратились, мол, дайте нам, пожалуйста, дайте в долг государству — абсолютно нет!
Мы здесь сейчас надстраиваем новый инструмент для вложений сбережений населения, чтобы было надежно, доходно, удобно. Мы развиваем этот инструмент в первую очередь для того, чтобы сбережения, которые сегодня есть у наших граждан, они работали в надежных руках государства».
Ирада Зейналова: «Ну, в советское время ведь тоже гарантировало государство. Больше некому было. Но тем не менее эти гарантии мы все примерно себе представляем. „Сбербанк“ — тоже государственный банк, тоже выпускает облигации. Чем ваши народные облигации будут отличаться? Государственный банк чем не инструмент надежного вложения?»
Антон Силуанов: «Тоже надежный инструмент, но доходность у нас будет выше, это раз. Второе: у любых банков есть система гарантирования вкладов, и эта система гарантирования распространяется только на определенную сумму. Это 1 миллион 400 тысяч рублей. Здесь же мы предлагаем вложиться в достаточно больших объемах — от 30 тысяч рублей до 25 миллионов в одном выпуске. А таких выпусков планируется осуществлять два в год. Посмотрим, как пойдет, какой будет спрос на этот инструмент у населения. Если действительно мы увидим интерес, можем и увеличить объемы заимствований как в текущем году, так и в последующие годы».
Ирада Зейналова: «Вы говорите о снижении инфляции, вы говорите о снижении дефицита бюджета. То есть получается, что наша экономика прошла все какие-то подводные камни и торосы, и даже если нефть рухнет до 30 долларов за баррель, у нас все в порядке, у нас есть подушка безопасности. Я вижу, Минфин отчитывается, что в прошлом месяце купил больше чем на 111 миллиардов. В этом месяце собирается купить на 70. Он покупает валюту, потому что дополнительные нефтегазовые резервы не тратит. Мы все прошли, получается? Все получилось?»
Антон Силуанов: «Ну, безусловно, это очень важное, кстати, решение о том, что мы не тратим конъюнктурные доходы на увеличение расходов, а направляем сбережения правительства в наш резервный фонд. Поскольку у нас еще действительно большой дефицит бюджета, в этом году по плану это 3,2% ВВП, мы ожидаем около 2%. Если такая конъюнктура сохранится, то дефицит все-таки будет меньше. В последующие годы мы говорили, что у нас дефицит будет сокращаться примерно на один процентный пункт каждый год, чтобы выйти на не трату резервов, а, наоборот, на их пополнение».
Ирада Зейналова: «А вот что касается курсовой политики, так спокойно-спокойно рубль стал самой укрепившейся валютой за год относительно доллара. Это очень приятно слышать, ничего не могу сказать. Но в результате говорят, что это происходит вопреки обычным законам рынка. А он растет. Неужели мы так переукрепили его?»
Антон Силуанов: «Ни Минфин, ни ЦБ не пытаются повлиять на курс рубля, потому что он у нас плавающий и определяется в зависимости от ситуации с платежным балансом, то есть от притоков и оттоков капитала, и ситуации с текущим счетом, то есть экспорт и импорт тоже на это влияют. Поэтому мы не воздействуем на рубль, никаких интервенций Центральный банк на этот счет не осуществляет. Министерство финансов сейчас, видя фундаментальную несколько переукрепленность рубля, даже стало закупать себе в резервы на текущие цели рубль».
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