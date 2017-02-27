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  • 27.02, 14:49
Силуанов собрался вложить свои деньги в облигации федерального займа. банки, Минфин РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Силуанов собрался вложить свои деньги в облигации федерального займа

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Силуанов собрался вложить свои деньги в облигации федерального займа

Силуанов собрался вложить свои деньги в облигации федерального займа

    На проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме в Сочи выступил министр финансов Антон Силуанов.

    Глава Минфина рассказал, что в апреле начнется выпуск облигаций федерального займа для населения. По сути, так государство собирается занимать деньги у россиян. Во многом облигации будут напоминать депозит, но, по словам Силуанова, если у средств на вкладах всегда есть риски, то ОФЗ полностью гарантированы государством.

    Вложить деньги в облигации федерального займа можно будет от 30 тысяч рублей. Силуанов рассказал, что доходность по этим бумагам составит 8,5%. Министр признался, что ему лично ОФЗ будут интересны, поэтому он вложится в них, чтобы «убедиться, как работает новый инструмент».

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