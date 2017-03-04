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  • 04.03, 20:42
«Вытащить деньги из-под подушек»: какую выгоду могут принести народные облигации. банки, Минфин РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Вытащить деньги из-под подушек»: какую выгоду могут принести народные облигации

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«Вытащить деньги из-под подушек»: какую выгоду могут принести народные облигации

«Вытащить деньги <nobr>из-под</nobr> подушек»: какую выгоду могут принести народные облигации

    Правительство решило попытаться сделать самыми настоящими инвесторами обычных жителей России. Министр финансов Антон Силуанов объявил, что Минфин надеется «вытащить деньги из-под подушек россиян» и предлагает вложить сбережения под солидный процент в так называемые народные облигации.

    Какую выгоду могут принести «народные облигации», которые обещает выпустить на рынок российский Минфин? И какую прибыль народу ждать от народных же облигаций?

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Доходность в течении трех лет будет составит от 8,5% и более. В рублях, в рублях. Я хочу сказать, что это будет очень хорошая доходность».

    Но если государство предлагает такие выгодные проценты — в чем выгода для самого государства? Логика примерно понятна: буквально мешки денег — 33 триллиона рублей скопили наши граждане — это расходы двух российских бюджетов. Из них большая часть (74%) на рублевых и валютных депозитах. Еще 14% — под подушками, и совсем малая часть (13%) реально инвестируется в нашу экономику в виде акций и облигаций. Государству надо забрать часть этих денег и заставить все 33 триллиона реально работать на благо российской экономики.

    А где брать деньги, когда зарубежных денег нет? Вкладывать свои? Коллекционер и историк ценных бумаг Вячеслав Шибуцкий находит уйму уникальных примеров, когда население давало в долг под облигации.

    Сегодня же все зависит от самого государства: будут выполнять обязательства и платить обещанное по своим выгодным предложениям, народ и потянется.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Дубинина.

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