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  • 27.02, 17:51
Андрей Костин: гособлигации — возможность сберечь и заработать. банки, ВТБ, интервью, инфляция, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Андрей Костин: гособлигации — возможность сберечь и заработать

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Андрей Костин: гособлигации — возможность сберечь и заработать

Андрей Костин: гособлигации — возможность сберечь и заработать

    Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин положительно оценил идею выпуска облигаций федерального займа. Об этом он рассказал в интервью НТВ на инвестиционном форуме в Сочи.

    О планах выпуска гособлигаций для физических лиц ранее там же, в Сочи, объявил министр финансов Антон Силуанов. Право на размещение облигаций получили ВТБ и «Сбербанк».

    Андрей Костин: «Отчасти это конкурент депозитам, которые население размещает у нас. Доверие населения к государству большое, и такие государственные займы, возможность вложиться в стопроцентно гарантированную облигацию — это очень хороший стимул для того, чтобы люди сегодня и сберегали, и вкладывали, и получали отдачу, чтобы заработать на этом, компенсировать инфляцию, которая, к счастью, все более снижается».

    НТВ.Ru публикует полную видеоверсию интервью с главой банка ВТБ.

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