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  • 05.03, 10:20

Сирийского пилота рухнувшего истребителя привезли в больницу в изможденном состоянии

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Сирийского пилота рухнувшего истребителя привезли в больницу в изможденном состоянии

Сирийского пилота рухнувшего истребителя привезли в больницу в изможденном состоянии

В государственной больнице турецкого города Хатай подтвердили журналистам, что к ним поступил раненый пациент — военный из Сирии.

Сотрудники больницы города Хатай рассказали ТАСС, что летчика истребителя МиГ-21 ВВС Сирии, разбившегося накануне на границе с Турцией, доставили к ним на лечение. Военный находился в изможденном состоянии.

Источник: «Да, пилот был доставлен к нам. Никакой дополнительной информации о нем мы давать не можем по распоряжению властей».

Пилота нашли спустя 9 часов после авиакатастрофы в 500 метрах от парашюта в горах провинции Хатай. После катапультирования и приземления летчик пытался связаться с командиром по рации. Военный начал передвигаться, подыскивая подходящую возвышенность.

Тем временем на юге Турции развернули поисковую операцию. Катапультировавшегося летчика искали полицейские, кинологи и спасатели на вертолетах.

Фрагменты самолета нашли в лесу в районе Айвадереси, Падая, истребитель поломал много деревьев и почти полностью сгорел. Обломки были разбросаны по большой территории, найдены и некоторые элементы боекомплекта МиГ-21.

Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии потерпел крушение в субботу вечером, когда находился близ Турции. Скорее всего, самолет упал по техническим причинам. По другим данным, МиГ-21 мог быть подбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин.

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