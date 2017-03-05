Сирийского пилота рухнувшего истребителя привезли в больницу в изможденном состоянии

В государственной больнице турецкого города Хатай подтвердили журналистам, что к ним поступил раненый пациент — военный из Сирии.
Сотрудники больницы города Хатай рассказали ТАСС, что летчика истребителя МиГ-21 ВВС Сирии, разбившегося накануне на границе с Турцией, доставили к ним на лечение. Военный находился в изможденном состоянии.
Источник: «Да, пилот был доставлен к нам. Никакой дополнительной информации о нем мы давать не можем по распоряжению властей».
нашли спустя 9 часов после авиакатастрофы в 500 метрах от парашюта в горах провинции Хатай. После катапультирования и приземления летчик пытался связаться с командиром по рации. Военный начал передвигаться, подыскивая подходящую возвышенность.
Тем временем на юге Турции развернули поисковую операцию. Катапультировавшегося летчика искали полицейские, кинологи и спасатели на вертолетах.
Фрагменты самолета нашли в лесу в районе Айвадереси, Падая, истребитель поломал много деревьев и почти полностью сгорел. Обломки были разбросаны по большой территории, найдены и некоторые элементы боекомплекта МиГ-21.
Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии потерпел крушение в субботу вечером, когда находился близ Турции. Скорее всего, самолет упал по техническим причинам. По другим данным, МиГ-21 мог быть подбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин.
Источник: «Да, пилот был доставлен к нам. Никакой дополнительной информации о нем мы давать не можем по распоряжению властей».
нашли спустя 9 часов после авиакатастрофы в 500 метрах от парашюта в горах провинции Хатай. После катапультирования и приземления летчик пытался связаться с командиром по рации. Военный начал передвигаться, подыскивая подходящую возвышенность.
Тем временем на юге Турции развернули поисковую операцию. Катапультировавшегося летчика искали полицейские, кинологи и спасатели на вертолетах.
Фрагменты самолета нашли в лесу в районе Айвадереси, Падая, истребитель поломал много деревьев и почти полностью сгорел. Обломки были разбросаны по большой территории, найдены и некоторые элементы боекомплекта МиГ-21.
Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии потерпел крушение в субботу вечером, когда находился близ Турции. Скорее всего, самолет упал по техническим причинам. По другим данным, МиГ-21 мог быть подбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин.
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